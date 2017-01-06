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"Хаддерсфилд" арендовал у "Челси" полузащитника

Полузащитник "Челси" Исайя Браун на правах аренды перешел в "Хаддерсфилд", сообщает пресс-служба клуба.

Хавбек арендован до конца сезона-2016/17.
Теги: Челси Трансферы
Сегодня, 22:13
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