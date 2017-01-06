Кейта Бальде не покинет "Лацио" зимой

Форвард "Лацио" Кейта Бальде не покинет команду в январе, сообщает La Repubblica.



Президент "орлов" Клаудио Лотито отказался продавать 21-летнего форварда в "Манчестер Юнайтед" и "Милан", так как ни один из этих двух клубов пока не готов отдать за Бальде порядка 30 миллионов евро.