Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Кейта Бальде не покинет "Лацио" зимой

Форвард "Лацио" Кейта Бальде не покинет команду в январе, сообщает La Repubblica.

Президент "орлов" Клаудио Лотито отказался продавать 21-летнего форварда в "Манчестер Юнайтед" и "Милан", так как ни один из этих двух клубов пока не готов отдать за Бальде порядка 30 миллионов евро.
Теги: Лацио
Сегодня, 22:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.