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Роберт Левандовски получил предложение от одного из китайских клубов

Один из китайских клубов готов приобрести нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает ESPN.

Поляку обещает годовую зарплату более 40 миллионов евро. "Бавария" в случае успешной сделки сможет заработать на трансфере нападающего от 250 до 500 миллионов евро.
Теги: Левандовски Бавария
Сегодня, 23:01
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