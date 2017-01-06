Роберт Левандовски получил предложение от одного из китайских клубов

Один из китайских клубов готов приобрести нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает ESPN.



Поляку обещает годовую зарплату более 40 миллионов евро. "Бавария" в случае успешной сделки сможет заработать на трансфере нападающего от 250 до 500 миллионов евро.