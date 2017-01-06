Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:35
Гендиректор "СКА-Хабаровска": считаю Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения
Гендиректор "СКА-Хабаровска": считаю Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения
21:03
Дрис Мертенс: поверьте, Витсель не спал ночами, прежде чем согласился перебраться в Китай (13)
Дрис Мертенс: поверьте, Витсель не спал ночами, прежде чем согласился перебраться в Китай (13)
17:46
Николай Писарев покинул РФС (4)
Николай Писарев покинул РФС (4)
Роберт Левандовски получил предложение от одного из китайских клубов
Один из китайских клубов готов приобрести нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает ESPN.
Поляку обещает годовую зарплату более 40 миллионов евро. "Бавария" в случае успешной сделки сможет заработать на трансфере нападающего от 250 до 500 миллионов евро.
Поляку обещает годовую зарплату более 40 миллионов евро. "Бавария" в случае успешной сделки сможет заработать на трансфере нападающего от 250 до 500 миллионов евро.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.