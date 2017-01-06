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Антонио Конте: Кубок Англии очень важен для "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился своими ожиданиями от матча с "Питерборо" в 1/32 финала Кубка Англии.

"Это мой первый опыт участия в Кубке Англии. Этот турнир очень важен, и это один из старейших турниров в мире, поэтому я очень уважаю Кубок Англии. Более того, это отличная возможность для футболистов, которые на данный момент не очень часто выходят на поле. Я попытаюсь найти правильное сочетание, потому что я хочу пройти дальше в этом турнире. Важно сохранить концентрацию и остаться собранными", – цитирует Конте официальный сайт "Челси".
Теги: Конте Челси
Сегодня, 23:15
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