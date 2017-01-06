Фернандо Льоренте заинтересовал "Челси"

Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте может перейти в "Челси", сообщает Sky Sports.



Знакомый по работе с ним в "Ювентусе" главный тренер "синих" Антонио Конте раздумывает над покупкой игрока, как сменщика Диего Косты.