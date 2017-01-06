Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Фернандо Льоренте заинтересовал "Челси"

Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте может перейти в "Челси", сообщает Sky Sports.

Знакомый по работе с ним в "Ювентусе" главный тренер "синих" Антонио Конте раздумывает над покупкой игрока, как сменщика Диего Косты.
Теги: Льоренте Суонси Челси
Сегодня, 23:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.