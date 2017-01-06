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Маттео Дармиан может перейти в "Ювентус"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан попал в сферу интересов "Ювентуса", передает Goal.com.

Напомним, что зимой стан чемпионов Италии покидает Патрис Эвра, а Дармиан выступает на той же позиции. Правда, 27-летним игроком сборной Италии также интересуется миланский "Интер".
Теги: Дармиан Манчестер Юнайтед Ювентус Трансферы
Вчера, 23:26
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