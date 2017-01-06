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Паулу Фонсека: Тайсон до лета никуда не уйдет

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил, что атакующим хавбеком Тайсоном интересуется "Порту".

"Агенты Тайсона думают, что если у него заканчивается контракт, то мы пойдем на уступки. Однако, до лета игрок никуда не уйдет. Я собираюсь оставить его, потому что его вклад в успехи команды слишком велик. Плюс, португальцы вряд ли смогут предложить ему оклад выше, чем здесь", - цитирует Фонсеку Noticiasaominuto.com.
Теги: Тайсон Шахтер
Вчера, 23:44
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