Паулу Фонсека: Тайсон до лета никуда не уйдет

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил, что атакующим хавбеком Тайсоном интересуется "Порту".



"Агенты Тайсона думают, что если у него заканчивается контракт, то мы пойдем на уступки. Однако, до лета игрок никуда не уйдет. Я собираюсь оставить его, потому что его вклад в успехи команды слишком велик. Плюс, португальцы вряд ли смогут предложить ему оклад выше, чем здесь", - цитирует Фонсеку Noticiasaominuto.com.