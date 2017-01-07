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"Эспаньол" и "Депортиво" обменялись голами

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" дома сыграл вничью с "Депортиво".

Чемпионат Испании. 17 тур

"Эспаньол" - "Депортиво" - 1:1

Голы: Борхес, 59, Морено, 63

"Эспаньол": Хименес, Кариколь, Рейес, Санчес (Дуарте, 84), Фуэго, Лопес, Хурадо, Севилья (Мелендо, 75), Пьятти, Перес (Кайседо, 75), Морено

"Депортиво": Титонь, Наварро, Альбентоса, Сидней, Хуанфран, Борхес, Гама, Гильерме, Чолак, Хоселу, Андоне

Предупреждения: Хуанфран, 17, Гильерме, 24, Севилья, 27, Хуанфран, 90

Удаления: Хуанфран, 90.
Теги: Эспаньол Депортиво
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