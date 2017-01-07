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"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в матче на Кубок Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Вест Хэм" получил пять голов от "Манчестер Сити" .

Кубок Англии. 1/32 финала

"Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:5

Голы: Туре, 33, Нордтвейт, 41, Сильва, 43, Агуэро, 50, Стоунс, 84

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Крессвел, Рид, Огбонна, Нордтвейт, Обьянг, Фегули, Фернандеш, Лансини (Ноубл, 58), Антонио (Флетчер, 72), Кэрролл (Пайет, 58)

"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Клиши, Сабалета, Стоунс, Отаменди, Де Брёйне (Гарсия, 68), Яя Туре (Делф, 78), Сильва (Нолито, 58), Стерлинг, Агуэро
Теги: Манчестер Сити Вест Хэм
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