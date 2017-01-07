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Бывший президент "Валенсии": Невилл - дилетант, это худший тренер, которого я видел

Бывший президент "Валенсии" Пако Ройг очень нелестно отозвался об экс-наставнике команды Гари Невилле.

"Что можно сказать о владельцах "Валенсии" после такого назначения? Пришёл дилетант в лице Невилла и в итоге стал худшим тренером, которого я когда-либо видел", - заявил Ройг.

Невилл возглавил "Валенсию" в декабре 2015 года, не имея до этого опыта тренерской работы. При нём "летучие мыши" выиграли лишь 3 матча чемпионата Испании из 16. В марте 2016 года Невилл был отправлен в отставку.

Чемпионат
Теги: Валенсия Невилл
Сегодня, 01:35
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