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Златан Ибрагимович: у меня необычное тело, я сравниваю себя с животным

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал свое физическое состояние.

"Я в хорошей форме. Тренер составил для меня отличную программу, которая адаптирует мои возможности к матчам в АПЛ. Подготовка к матчу, игра и последующее восстановление хорошо совмещены, по этому я имею возможность играть 90 минут.

Все это важно, ведь у меня необычное тело, я сравниваю себя с животным в этом плане", - цитирует Ибрагимовича официальный сайт манкунианцев
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 01:46
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