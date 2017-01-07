Златан Ибрагимович: у меня необычное тело, я сравниваю себя с животным

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал свое физическое состояние.



"Я в хорошей форме. Тренер составил для меня отличную программу, которая адаптирует мои возможности к матчам в АПЛ. Подготовка к матчу, игра и последующее восстановление хорошо совмещены, по этому я имею возможность играть 90 минут.



Все это важно, ведь у меня необычное тело, я сравниваю себя с животным в этом плане", - цитирует Ибрагимовича официальный сайт манкунианцев