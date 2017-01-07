Абу Диаби стал обладателем награды "Гипсовый мяч"

Полузащитник "Марселя" Абу Диаби стал обладателем награды "Гипсовый мяч", которая стала для него уже второй, передает L’Equipe.



Во Франции этот Титул вручают футболисту, который проводит большую часть года вне поля, восстанавливаясь от травм.



По результатам голосования Диаби набрал 40% голосов, опередив Хавьера Пасторе ("ПСЖ", 28%) и Марвена Мартена ("Дижон", 14%). Диаби ранее уже получал "Гипсовый мяч" в 2013 году.