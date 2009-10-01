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Данни: "Спартак" будет первым? Нет, только "Зенит", это лучшая команда, лучший класс

Полузащитник "Зенита" Мигель Данни, который не играл с апреля 2016 года из-за тяжелой травмы колена, оценил шансы сине-бело-голубых на попадание в Лигу чемпионов.

"Мы не попали в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но думаю, в этом году "Зенит" выиграет чемпионат и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

"Спартак" будет первым? Нет, только "Зенит". "Спартак" набрал хорошую форму, но "Зенит" лучше: лучшая команда, лучшие игроки, лучший класс. А то, что мы ниже "Спартака" в таблице – сезон не закончился, мы только начинаем", – цитирует Данни "Матч ТВ".
Теги: Данни Зенит Спартак
Сегодня, 01:57
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11
(3)
№11 Написал: Артём Кантюков Центр Вселенной . (Сегодня, 03:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Федя Погорелов
Эх все мои детские годы и юность прошли в позоре и слезах,тяжело было смотреть на мой зенит пиченен в 1 лиге и постоянные позоры,хорошо что я дожил до тех дней когда мой зенит пиченен может бороться за призовые места,думаю пора поднять наш бюджет до 500 млн долларов,пока мы не можем соперничать с цска,а в этом сезоне нас скорее всего обойдет и спартак,нужно что то делать.

Ты либо ***ый ?!


--------------------
= СЛАВА РУССКИМ ГЕРОЯМ =
Регистрация: 1.04.2012
№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 03:15) #
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Цитата: syamtomov
в аренду в "Томь"

и без зарплаты!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№9 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 03:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
ну так журналисты так и работают срач раздувают

тогда уж , не работают , а срут ... wink
Регистрация: 18.06.2015
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 03:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Сообщение какое-то... ни о чём.
А ЧТО ХОТЕЛИ ОТ ДАННИ?
Чтобы он сказал, что "Чемпионом станет Спартак"?!
Тогда бы его "Зенит" в аренду в "Томь" отдал до конца контракта

ну так журналисты так и работают срач раздувают


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 02:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Полузащитник "Зенита" Мигель Данни

Сообщение какое-то... ни о чём.
А ЧТО ХОТЕЛИ ОТ ДАННИ? flushed
Чтобы он сказал, что "Чемпионом станет Спартак"?!
Тогда бы его "Зенит" в аренду в "Томь" отдал до конца контракта! laughing

браво !!! точно тупизм какой - то astonished
Регистрация: 18.06.2015
№6 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 02:39) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Эх все мои детские годы и юность прошли в позоре и слезах,тяжело было смотреть на мой зенит пиченен в 1 лиге и постоянные позоры,хорошо что я дожил до тех дней когда мой зенит пиченен может бороться за призовые места,думаю пора поднять наш бюджет до 500 млн долларов,пока мы не можем соперничать с цска,а в этом сезоне нас скорее всего обойдет и спартак,нужно что то делать.


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 02:29) #
  • +3
  •  (3)

Полузащитник "Зенита" Мигель Данни

Сообщение какое-то... ни о чём.
А ЧТО ХОТЕЛИ ОТ ДАННИ? flushed
Чтобы он сказал, что "Чемпионом станет Спартак"?!
Тогда бы его "Зенит" в аренду в "Томь" отдал до конца контракта! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: roodwit (Сегодня, 02:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
laughing думаю все 15 миллионов болельщиков это подтвердят,недолго вам еще осталось,скоро назад вернетесь на задворки нашего футбола где и были всегда,весной нас ждет порция нытья от физрука 70 летнего и слезы этого хрусталя португальского который опять сломается через пару игр
Регистрация: 30.12.2016
№3 Написал: art83 (Сегодня, 02:11) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rwspartach
Угу.Так же и про цска говорили,только они вас 3 раза из 4 обогнали за последние годы. laughing
Надеюсь теперь и наша очередь пришла обломать денежный мешок с гнилыми понтами.

Ради Бога только вы команда на один сезон не более.
Регистрация: 17.09.2010
№2 Написал: litmanen (Сегодня, 02:07) #
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Хорошо сказал!!! главное выходи на поле
Регистрация: 3.05.2016
№1 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 02:07) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Угу.Так же и про цска говорили,только они вас 3 раза из 4 обогнали за последние годы. laughing
Надеюсь теперь и наша очередь пришла обломать денежный мешок с гнилыми понтами.
Регистрация: 1.12.2014
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