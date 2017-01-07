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Гол Фалькао помог "Монако" выйти в 1/16 финала Кубка Франции

"Монако" одержал победу над "Аяччо" (2:1) в 1/32 финала Кубка Франции.

Встреча проходила в городе Фонвьей на стадионе "Луи II". В составе хозяев по голу забили Радамель Фалькао и Валер Жермен. У гостей отличился Жоан Кавалли, реализовавший пенальти.

Таким образом, монегаски прошли в следующий этап турнира.
Теги: Монако Аяччо
Сегодня, 02:01
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