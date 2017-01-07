Зинедин Зидан: у нас с Роналду нет никаких проблем, порой ему тоже нужно отдыхать

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
03:16
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Вчера 23:44
Паулу Фонсека: Тайсон до лета никуда не уйдет
Паулу Фонсека: Тайсон до лета никуда не уйдет
Вчера 23:26
Маттео Дармиан может перейти в "Ювентус"
Маттео Дармиан может перейти в "Ювентус"
Вчера 23:19
Фернандо Льоренте заинтересовал "Челси"
Фернандо Льоренте заинтересовал "Челси"
Вчера 22:35
Гендиректор "СКА-Хабаровска": считаю Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения
Гендиректор "СКА-Хабаровска": считаю Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения
Вчера 22:32
Кейта Бальде не покинет "Лацио" зимой
Кейта Бальде не покинет "Лацио" зимой
Вчера 22:13
"Хаддерсфилд" арендовал у "Челси" полузащитника
"Хаддерсфилд" арендовал у "Челси" полузащитника
Вчера 21:11
Филиппе Коутиньо вернулся в общую группу
Филиппе Коутиньо вернулся в общую группу
Вчера 21:03
Дрис Мертенс: поверьте, Витсель не спал ночами, прежде чем согласился перебраться в Китай (16)
Дрис Мертенс: поверьте, Витсель не спал ночами, прежде чем согласился перебраться в Китай (16)
Вчера 20:45
Приз лучшему игроку мира получил новый дизайн
Приз лучшему игроку мира получил новый дизайн
Вчера 20:07
Стив Манданда останется в "Кристал Пэлас"
Стив Манданда останется в "Кристал Пэлас"
Вчера 19:45
Холдинг Алишера Усманова проспонсировал "Эвертон" (5)
Холдинг Алишера Усманова проспонсировал "Эвертон" (5)
Вчера 19:33
Ренат Янбаев, скорее всего, перейдет в "Краснодар" (5)
Ренат Янбаев, скорее всего, перейдет в "Краснодар" (5)
Вчера 19:15
"Терек" отказался отпускать Адилсона в "Атлетико Минейро" (1)
"Терек" отказался отпускать Адилсона в "Атлетико Минейро" (1)
Вчера 18:21
Александр Чеферин впервые посетит Россию 19 января (2)
Александр Чеферин впервые посетит Россию 19 января (2)
Вчера 18:18
"Галатасарай" готов заплатить за Витиньо 3,5 млн евро (4)
"Галатасарай" готов заплатить за Витиньо 3,5 млн евро (4)
Вчера 17:46
Николай Писарев покинул РФС (4)
Николай Писарев покинул РФС (4)
Вчера 17:25
"Локомотив" на первом сборе сыграет с "Базелем", "Вердером" (U-23) и болгарским ЦСКА (3)
"Локомотив" на первом сборе сыграет с "Базелем", "Вердером" (U-23) и болгарским ЦСКА (3)
Зинедин Зидан: у нас с Роналду нет никаких проблем, порой ему тоже нужно отдыхать
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, что у него не возникло недопонимания с форвардом Криштиану Роналду на тему его непопадания в состав на матч Кубка Испании против "Севильи".
"Мы с Криштиану обсудили момент ротации. Он очень умный игрок и понимает, что моя идея заключается в том, чтобы он находился в хорошей форме на протяжении всего сезона.
График довольно плотный, поэтому порой Роналду тоже нужно отдыхать, и он со мной согласен. Понятно, что любой футболист хочет играть в каждом матче, но мы все прояснили, у нас с Роналду нет никаких проблем", - цитирует Зидана Goal.
"Мы с Криштиану обсудили момент ротации. Он очень умный игрок и понимает, что моя идея заключается в том, чтобы он находился в хорошей форме на протяжении всего сезона.
График довольно плотный, поэтому порой Роналду тоже нужно отдыхать, и он со мной согласен. Понятно, что любой футболист хочет играть в каждом матче, но мы все прояснили, у нас с Роналду нет никаких проблем", - цитирует Зидана Goal.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.