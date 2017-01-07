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Зинедин Зидан: у нас с Роналду нет никаких проблем, порой ему тоже нужно отдыхать

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, что у него не возникло недопонимания с форвардом Криштиану Роналду на тему его непопадания в состав на матч Кубка Испании против "Севильи".

"Мы с Криштиану обсудили момент ротации. Он очень умный игрок и понимает, что моя идея заключается в том, чтобы он находился в хорошей форме на протяжении всего сезона.

График довольно плотный, поэтому порой Роналду тоже нужно отдыхать, и он со мной согласен. Понятно, что любой футболист хочет играть в каждом матче, но мы все прояснили, у нас с Роналду нет никаких проблем", - цитирует Зидана Goal.
Теги: Роналду Зидан Реал
Сегодня, 02:23
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