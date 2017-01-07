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Янник Боли: прошу игнорировать информацию обо мне, которая появляется в прессе

Нападающий "Анжи" Янник Боли сообщил, что не сотрудничает с агентом и попросил доверять только официальной информации.

Ранее якобы агент футболиста Кен ван Дейк сообщил СМИ об имеющихся предложениях по ивуарийскому игроку. Также сообщалось, что форвард может перейти в ЦСКА.

"Дорогие друзья, хочу сообщить вам лично, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас игнорировать информацию, которая появляется в прессе, например, о моем уходе из клуба. Единственная реальная информация поступит только от "Анжи", – написал Боли в Инстаграме.
Теги: Анжи Боли
Сегодня, 02:34
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