Жерар Пике может быть дисквалифицирован за критику судей

Защитнику "Барселоны" Жерару Пике может быть наказан за негативные высказывания в адрес судейской бригады после первого матча 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" (1:2).Футболист раскритиковал главного арбитра встречи Фернандеса Борбалана, который по ходу игры удалил двух футболистов баскской команды."Арбитр не назначил два очевидных пенальти в ворота хозяев поля, но мы знаем, как работает эта система. Мы хотим играть в футбол, а не в рулетку", - заявил Пике после матча.Согласно изданию AS, Судейский комитет Испании изучит слова Пике, и, вероятно, футболист будет дисквалифицирован.