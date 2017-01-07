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Жерар Пике может быть дисквалифицирован за критику судей

Защитнику "Барселоны" Жерару Пике может быть наказан за негативные высказывания в адрес судейской бригады после первого матча 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" (1:2).

Футболист раскритиковал главного арбитра встречи Фернандеса Борбалана, который по ходу игры удалил двух футболистов баскской команды.

"Арбитр не назначил два очевидных пенальти в ворота хозяев поля, но мы знаем, как работает эта система. Мы хотим играть в футбол, а не в рулетку", - заявил Пике после матча.

Согласно изданию AS, Судейский комитет Испании изучит слова Пике, и, вероятно, футболист будет дисквалифицирован.

СЭ
Теги: Пике Барселона
Сегодня, 03:10
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