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Выживший защитник "Шапекоэнсе" поприветствовал новичков команды (фото)

Защитник бразильского "Шапекоэнсе" Элио Нето, который выжил после авиакатастрофы 28 ноября 2016 года, побывал в раздевалке команды.

Футболист поприветствовал новичков, которые будут выступать за клуб в предстоящем сезоне.

Выживший защитник "Шапекоэнсе" поприветствовал новичков команды (фото)


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Теги: Шапекоэнсе
Сегодня, 03:20
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