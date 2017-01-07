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"Зенит" на сборах сыграет с "Айнтрахтом", "Видеотоном" и китайским "Чанчунь Ятай"

11 января "Зенит" отправится на первые тренировочные сборы, в рамках которых проведет серию товарищеских матчей.

На сборах в Дубае сине-бело-голубые сыграют с "Айнтрахтом", "Видеотоном", "Чанчунь Ятай" и ташкентским "Локомотивом", информирует пресс-служба клуба.

14 января "Зенит" встретится с немецким "Айнтрахтом", расположившимся после 16 туров Бундеслиги на четвертом месте турнирной таблицы; 16 января — с китайским "Чанчунь Ятай", занявшим 12-е место по итогам сезона в Суперлиге; 18 января — с "Видеотоном", идущим на втором месте после первой части чемпионата Венгрии; 20 января — с ташкентским "Локомотивом", действующим чемпионом Узбекистана.
Теги: Зенит
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