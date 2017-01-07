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Евгений Селезнев: когда я не играю, мне стыдно выходить на улицу и смотреть людям в глаза

Новичок "Карабюкспора" нападающий Евгений Селезнев поблагодарил руководство "Шахтера" за то, что позволило ему покинуть украинский клуб.

"Хочу сказать огромное спасибо президенту "Шахтера" Ринату Леонидовичу Ахметову за понимание. Руководство "Шахтера" очень хорошо поступило по отношению ко мне. Так получилось, что мы не нашли общего языка с Паулу Фонсекой. Но никогда не позволю себе быть помехой для "Шахтера". Поэтому принял решение сказать спасибо и уйти. А клуб пошел мне на встречу.

Это был идеальный развод. Я никогда не забуду, из какого я региона родом и сколько "Шахтер" сделал для меня, моей семьи и карьеры. И уверен, что "Шахтер" не забудет моей работы на благо клуба. Но сидеть в резерве я не хочу и не умею.

Когда я не играю, это – не я. Мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть людям в глаза. Хочу иметь постоянную игровую практику, играть и забивать голы. И хочу вернуться в сборную Украины. Я уверен, что у меня это получится", - цитирует Селезнева Sport.ua.
Теги: Селезнев Шахтер
Сегодня, 03:43
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