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Славен Билич: пенальти в наши ворота стал переломным моментом матча

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал крупное поражение своей команды от "Манчестер Сити" в матче 1/32 финала Кубка Англии (0:5).

"Пенальти стал переломным моментом матча. До него мы выглядели хорошо. У нас была возможность забить ответный гол, но мы ей не воспользовались. Потом стали совершать ошибки.

Счет довольно быстро вырос до 3:0, и игра на этом закончилась. Мы выглядели плохо, это был не наш день", - цитирует Билича BBC.
Теги: Билич Вест Хэм
Сегодня, 08:48
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