Славен Билич: пенальти в наши ворота стал переломным моментом матча

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал крупное поражение своей команды от "Манчестер Сити" в матче 1/32 финала Кубка Англии (0:5).



"Пенальти стал переломным моментом матча. До него мы выглядели хорошо. У нас была возможность забить ответный гол, но мы ей не воспользовались. Потом стали совершать ошибки.



Счет довольно быстро вырос до 3:0, и игра на этом закончилась. Мы выглядели плохо, это был не наш день", - цитирует Билича BBC.