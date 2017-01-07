Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" не был в аду, но и сейчас мы не в раю

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался относительно положения своей команды в таблице премьер-лиги.



"Когда победная серия команды длится два или три месяца с самого старта сезона, это похоже на рай - все тебя любят, все рады и счастливы. Но когда приходят плохие результаты, начинает казаться, что это никогда не закончится.



Но мы оставались спокойными. Мы не были в аду тогда, мы не в раю и сейчас", - цитирует Моуринью Goal.com.



Напомним, "МЮ" занимает шестое место в АПЛ (39 очков). Победная серия команды Моуринью составляет шесть игр.