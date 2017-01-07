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"Ювентус" готов выложить 40 млн евро за Джанлуиджи Доннарумму

"Ювентус" намерен приобрести вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму. Руководство туринцев видит в 17-летнем голкипере преемника Джанлуиджи Буффона, передает Calciomercato.

Сообщается, что действующие чемпионы Италии готовы заплатить за стража ворот 40 миллионов евро. В Турине ему намерены предложить четырехлетний контракт с зарплатой в размере 10 миллионов в год.
Теги: Ювентус Доннарумма
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 09:08) #
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Болеет за:
«Реал»
здравая мысль,и лет на 20, опять забыть о головной боли в воротах
Регистрация: 19.10.2010
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