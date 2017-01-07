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Дрис Мертенс: "Наполи" - большой клуб, и Роналду нас не пугает

Полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс рассказал, что в его команде не боятся встречи с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мне очень нравится футбол, в который мы играем при Сарри. Мы много играем в атаку и отлично знаем, что делать с мячом. Я хотел бы играть центрального нападающего, но тренер ставит меня на фланг, и я подчиняюсь его решению.

Противостояние с "Реалом"? "Наполи" - большой клуб, и Роналду нас не пугает", - цитирует Мертенса Football Italia.
Теги: Мертенс Наполи
Сегодня, 09:06
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№1 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 09:12) #
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Болеет за:
«Реал»
только реал,ещё больше smirk
Регистрация: 19.10.2010
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