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Жозе Моуринью: январь - хороший месяц, чтобы сыграть Швайнштайгеру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что рассчитывает на полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера.
"Швайнштайгер может начать матч с "Редингом" с первых минут, а может остаться на скамейке. Мы держим его в уме - думаю это лучший способ описать нынешнюю ситуацию.
В течении многих месяцев мы его не рассматривали. Затем мы приняли решение вернуть его в состав, но какое-то время он был не готов к конкуренции. С тех пор он работал очень хорошо, не получал травм только приболел на прошлой неделе. Сейчас с ним все в порядке и хорошо выглядит на тренировках.
Опять же, я считаю свой подход правильным, с человеческой точки зрения. Если игрок не играет, я не могу его удерживать от перехода в другую команду. Бастиан сыграл за нас несколько минут против "Вест Хэма" и все, но он хочет остаться, и он останется.
Он в заявке на завтра. Он был в заявке на матч с "Кристал Пэлас", "Мидлсбро". Он ждет своего шанса, чтобы сыграть. Январь - хороший месяц для этого, учитывая количество матчей", – сказал Моуринью.
Sports.ru
"Швайнштайгер может начать матч с "Редингом" с первых минут, а может остаться на скамейке. Мы держим его в уме - думаю это лучший способ описать нынешнюю ситуацию.
В течении многих месяцев мы его не рассматривали. Затем мы приняли решение вернуть его в состав, но какое-то время он был не готов к конкуренции. С тех пор он работал очень хорошо, не получал травм только приболел на прошлой неделе. Сейчас с ним все в порядке и хорошо выглядит на тренировках.
Опять же, я считаю свой подход правильным, с человеческой точки зрения. Если игрок не играет, я не могу его удерживать от перехода в другую команду. Бастиан сыграл за нас несколько минут против "Вест Хэма" и все, но он хочет остаться, и он останется.
Он в заявке на завтра. Он был в заявке на матч с "Кристал Пэлас", "Мидлсбро". Он ждет своего шанса, чтобы сыграть. Январь - хороший месяц для этого, учитывая количество матчей", – сказал Моуринью.
Sports.ru
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