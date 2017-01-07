"РБ Лейпциг" не намерен отпускать Эмиля Форсберга в "Ливерпуль"

"РБ Лейпциг" не намерен отпускать полузащитника сборной Швеции Эмиля Форсберга. По данным СМИ, футболист привлек внимание "Ливерпуля".



"Могу пообещать, что Эмиль останется с нами как минимум до конца сезона. Надеюсь, сотрудничество продолжится и после этого срока", - цитирует спортивного директора клуба Ральфа Рангника Goal.com.



25-летний швед в текущем сезоне провел 15 матчей в Бундеслиге, забил пять мячей и отдал восемь голевых передач.