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"РБ Лейпциг" не намерен отпускать Эмиля Форсберга в "Ливерпуль"

"РБ Лейпциг" не намерен отпускать полузащитника сборной Швеции Эмиля Форсберга. По данным СМИ, футболист привлек внимание "Ливерпуля".

"Могу пообещать, что Эмиль останется с нами как минимум до конца сезона. Надеюсь, сотрудничество продолжится и после этого срока", - цитирует спортивного директора клуба Ральфа Рангника Goal.com.

25-летний швед в текущем сезоне провел 15 матчей в Бундеслиге, забил пять мячей и отдал восемь голевых передач.
Теги: РБ Лейпциг
Сегодня, 10:15
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