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СМИ: "Валенсия" арендует Симоне Дзадзу

Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза перейдет в "Валенсию" на правах аренды, информирует AS.

Сообщается, что стороны уже согласовали трансфер, при этом у испанцев будет право выкупить форварда за 16 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Дзадзе со стороны "Спартака".

В текущем сезоне 25-летний итальянец выступает за "Вест Хэм" на правах аренды. Он провел 11 матчей и голами не отметился.
Теги: Дзадза Валенсия
Сегодня, 10:22
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