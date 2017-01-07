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Хосеп Гвардиола: Бадштубер - хороший футболист, но пока он в "Баварии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном переходе из "Баварии" защитника Хольгера Бадштубера.

"Мы оцениваем, есть ли шанс и возможность взять одного игрока. Я знаю Хольгера, он потрясающий футболист и отличный парень, но он игрок "Баварии".

Конечно, в первую очередь мы должны говорить с ними, с ним. Сейчас никаких имен не обсуждается, потому что было много матчей. Теперь у нас есть 10 выходных до матча с "Эвертоном", - цитирует Гвардиолу "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Бавария
Сегодня, 10:47
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