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"Краснодар" проявляет интерес к 19-летнему нападающему "Перуджи"
Нападающим "Перуджи" Жаном Армелем Дроле интересуются клубы из России и Голландии, передает TMW.
Интерес к 19-летнему ивуарийцу проявляют "Краснодар", "Аякс" и ПСВ. В 34 матчах за клуб серии Б форвард забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.
Интерес к 19-летнему ивуарийцу проявляют "Краснодар", "Аякс" и ПСВ. В 34 матчах за клуб серии Б форвард забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.
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