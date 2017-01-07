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"Краснодар" проявляет интерес к 19-летнему нападающему "Перуджи"

Нападающим "Перуджи" Жаном Армелем Дроле интересуются клубы из России и Голландии, передает TMW.

Интерес к 19-летнему ивуарийцу проявляют "Краснодар", "Аякс" и ПСВ. В 34 матчах за клуб серии Б форвард забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.
Теги: Краснодар
Сегодня, 11:06
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(1)
№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 11:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Интерес, не покупка..
Регистрация: 31.10.2013
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