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Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)

Главный тренер "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино пообещал станцевать аргентинское танго прямо на поле, если его команда выиграет чемпионство.

После 20 туров "шпоры" занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Челси" на семь очков.

"Если мы выиграем Премьер-лигу, я сделаю это в центре поля, никаких проблем", - заявил Почеттино.

ВИДЕО - здесь
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 11:37
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