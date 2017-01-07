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Александр Панцырев: Бердыев говорил молодежи: "Вы мне нужны, только чтобы сумки таскать"
Бывший полузащитник "Рубина" и "Амкара" Александр Панцырев рассказал об одном случае с участием главного тренера казанцев Курбана Бердыева и молодежной команды.
"У меня среди друзей много фанатов "Рубина". Они все хором говорят, какой Бердыев молодец. Да, все его футбольные заслуги вообще неумалимы. Два чемпионства, победа над "Барселоной" и куча всего другого хорошего. Но, когда я находился в системе клуба, всё виделось немного иначе. Я видел, как всё происходит изнутри, и не только великие победы являются единственным показателем Бердыева.
У меня друг Лёха Березин играл в дубле. Команда прилетает на игру в Москву, у них тогда тренером был испанец (Алекс Пальярес), которого приглашал Бердыев. В аэропорту находится и главная команда, и молодёжка. Вдруг Бердыев подходит к администратору команды и говорит: "Скажи молодым, чтобы сумки разгружали". Испанец говорит, мол, как они сейчас будут разгружать сумки, у них через два часа игра. Они пока их разгрузят, устанут 10 раз. Как играть потом?
Ладно, хорошо, как-то договорились там, не разгружали. На следующий день Бердыев на собрание с футболистами из дубля сказал, что если бы была его воля, то никого бы из вас здесь не было. Вы мне нужны только для того, чтобы сумки таскали. Я этого не слышал, но многие ребята из дубля об этом рассказывали.
Дальше вы сами можете сделать вывод, какое отношение у молодых игроков было к Бердыеву и какая мотивация у них была, чтобы попасть в главную команду, - цитирует Панцырева "Бизнес-Онлайн".
"У меня среди друзей много фанатов "Рубина". Они все хором говорят, какой Бердыев молодец. Да, все его футбольные заслуги вообще неумалимы. Два чемпионства, победа над "Барселоной" и куча всего другого хорошего. Но, когда я находился в системе клуба, всё виделось немного иначе. Я видел, как всё происходит изнутри, и не только великие победы являются единственным показателем Бердыева.
У меня друг Лёха Березин играл в дубле. Команда прилетает на игру в Москву, у них тогда тренером был испанец (Алекс Пальярес), которого приглашал Бердыев. В аэропорту находится и главная команда, и молодёжка. Вдруг Бердыев подходит к администратору команды и говорит: "Скажи молодым, чтобы сумки разгружали". Испанец говорит, мол, как они сейчас будут разгружать сумки, у них через два часа игра. Они пока их разгрузят, устанут 10 раз. Как играть потом?
Ладно, хорошо, как-то договорились там, не разгружали. На следующий день Бердыев на собрание с футболистами из дубля сказал, что если бы была его воля, то никого бы из вас здесь не было. Вы мне нужны только для того, чтобы сумки таскали. Я этого не слышал, но многие ребята из дубля об этом рассказывали.
Дальше вы сами можете сделать вывод, какое отношение у молодых игроков было к Бердыеву и какая мотивация у них была, чтобы попасть в главную команду, - цитирует Панцырева "Бизнес-Онлайн".
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