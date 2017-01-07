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Александр Панцырев: Бердыев говорил молодежи: "Вы мне нужны, только чтобы сумки таскать"

Бывший полузащитник "Рубина" и "Амкара" Александр Панцырев рассказал об одном случае с участием главного тренера казанцев Курбана Бердыева и молодежной команды.

"У меня среди друзей много фанатов "Рубина". Они все хором говорят, какой Бердыев молодец. Да, все его футбольные заслуги вообще неумалимы. Два чемпионства, победа над "Барселоной" и куча всего другого хорошего. Но, когда я находился в системе клуба, всё виделось немного иначе. Я видел, как всё происходит изнутри, и не только великие победы являются единственным показателем Бердыева.

У меня друг Лёха Березин играл в дубле. Команда прилетает на игру в Москву, у них тогда тренером был испанец (Алекс Пальярес), которого приглашал Бердыев. В аэропорту находится и главная команда, и молодёжка. Вдруг Бердыев подходит к администратору команды и говорит: "Скажи молодым, чтобы сумки разгружали". Испанец говорит, мол, как они сейчас будут разгружать сумки, у них через два часа игра. Они пока их разгрузят, устанут 10 раз. Как играть потом?

Ладно, хорошо, как-то договорились там, не разгружали. На следующий день Бердыев на собрание с футболистами из дубля сказал, что если бы была его воля, то никого бы из вас здесь не было. Вы мне нужны только для того, чтобы сумки таскали. Я этого не слышал, но многие ребята из дубля об этом рассказывали.

Дальше вы сами можете сделать вывод, какое отношение у молодых игроков было к Бердыеву и какая мотивация у них была, чтобы попасть в главную команду, - цитирует Панцырева "Бизнес-Онлайн".
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 11:59
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(1)
№8 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 12:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Слава Богу, что он в Спартаке не оказался! У нас там и без таких хватает тех, кто забывает о собственных воспитанниках...
Регистрация: 2.08.2013
№7 Написал: yura (Сегодня, 12:21) #
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Лишь бы,что то написать,а кто это Панцырев,Леха Березин,что за фрукты?кто нибудь их знает?пишут вообще бред,и пишут это завистливые люди,или обиженные судьбой.
Регистрация: 23.06.2016
№6 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Реал»
эту молодёжь,ещё бы в цеха и на поля,а молодые в команде,всегда мячи и форму таскали,и слова никто не говорил
Регистрация: 19.10.2010
№5 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Панцырев — воспитанник казанского "Рубина". В 2012 году перешёл в "Амкар". В 2014—2015 годах отправлялся в аренды в клубы Второго дивизиона "Октан", за который сыграл 8 матчей и забил 3 мяча и "Нефтехимик", за который сыграл 17 матчей. 24 октября 2015 года дебютировал в Российской Премьер-лиге в матче против "Урала".А сейчас тож бывший игрок "Амкара".
Регистрация: 31.10.2013
№4 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 12:04) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Что за дурачок обиженный. laughing


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:03) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Это вообще кто такой и откуда вылез?Судя по тому что ничего о нем не слышал как и о его другане Березине Курбан был прав на все 100%.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:03) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
да понятно, что Бердыев мнит себя царьком, ни с кем не считается.. высокомерие так и прет
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Кто такой Панцырев? Кому он рассказал? Что за манеры - сплетни собирать! Спросите у реальных игроков, а не у панцыревых... Вам скажут, кто для них Бердыев!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
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