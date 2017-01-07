Фрэнк Лэмпард: у меня есть варианты для продолжения карьеры

Бывший полузащитник "Челси", "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард рассказал о вариантах для продолжения карьеры.



"У меня есть варианты для продолжения карьеры. Сейчас поддерживаю форму, для того, чтобы быть готовым, если придется снова играть.



Моя карьера была хорошей и долгой, сейчас же мне остается принять в ней последнее правильное решение. Я спокоен, посмотрим, как все сложится в зимнее трансферное окно", - цитирует Лэмпарда Daily Star.