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"Фламенго": мы ждем Ромуло из "Спартака", но не собираемся вмешиваться в процесс
Полузащитник Ромуло и его агент ведут переговоры со "Спартаком" по поводу досрочного расторжении контракта. 26-летний бразилец уже договорился о переходе во "Фламенго" и планирует присоединиться к новой команде 11 января.
"Спартак" в свою очередь не намерен отпускать Ромуло без компенсации, а "Фламенго" полагает, что футболист должен сам решить вопросы с российским клубом.
"Чем быстрее решится вопрос между футболистом и российским клубом, тем лучше, но мы не будем вмешиваться в процесс", – цитирует вице-президента "Фламенго" Флавио Годиньо Globo Esporte.
Контракт Ромуло со "Спартаком" заканчивается летом 2017 года.
"Спартак" в свою очередь не намерен отпускать Ромуло без компенсации, а "Фламенго" полагает, что футболист должен сам решить вопросы с российским клубом.
"Чем быстрее решится вопрос между футболистом и российским клубом, тем лучше, но мы не будем вмешиваться в процесс", – цитирует вице-президента "Фламенго" Флавио Годиньо Globo Esporte.
Контракт Ромуло со "Спартаком" заканчивается летом 2017 года.
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