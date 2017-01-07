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"Фламенго": мы ждем Ромуло из "Спартака", но не собираемся вмешиваться в процесс

Полузащитник Ромуло и его агент ведут переговоры со "Спартаком" по поводу досрочного расторжении контракта. 26-летний бразилец уже договорился о переходе во "Фламенго" и планирует присоединиться к новой команде 11 января.

"Спартак" в свою очередь не намерен отпускать Ромуло без компенсации, а "Фламенго" полагает, что футболист должен сам решить вопросы с российским клубом.

"Чем быстрее решится вопрос между футболистом и российским клубом, тем лучше, но мы не будем вмешиваться в процесс", – цитирует вице-президента "Фламенго" Флавио Годиньо Globo Esporte.

Контракт Ромуло со "Спартаком" заканчивается летом 2017 года.
Теги: Ромуло Спартак Фламенго
Сегодня, 12:34
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№5 Написал: скальп (Сегодня, 14:37) #
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online

нищеброды бразильские
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: inf1 (Сегодня, 14:23) #
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Прогнозы и ставки на футбол w w w . i n f o s t a v k a . r u
Регистрация: 31.12.2016
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тогда пусть ищут на пальмах у себя


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:44) #
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в китай его
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 12:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
Нифига себе подход. Что-то клубы начинают иногда вообще офигевать. Игрок нам, значит, нужен, а платить за него мы не будем. Пусть сам делает, что хочет.
Регистрация: 21.11.2009
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