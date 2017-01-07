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Агент: если бы Левандовски согласился на переезд в Китай, то получал бы больше Тевеса
Агент форварда "Баварии" Роберта Левандовского Цезари Кухарский подтвердил, что футболист получил солидное предложение из Китая. Однако руководство мюнхенцев наложило вето на этот трансфер, продлив в декабре контракт с игроком.
"Если бы Роберт решил переехать в Китай, то его зарплата была бы значительно выше 40 миллионов евро. Это означало бы, что Левандовский получал бы больше Карлоса Тевеса", - приводит слова агента "Sports.ru" со ссылкой на SportoweFakty.
"Если бы Роберт решил переехать в Китай, то его зарплата была бы значительно выше 40 миллионов евро. Это означало бы, что Левандовский получал бы больше Карлоса Тевеса", - приводит слова агента "Sports.ru" со ссылкой на SportoweFakty.
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