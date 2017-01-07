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Колин Казим-Ричардс будет выступать за бразильский "Коринтианс"

Нападающий "Коритибы" Колин Казим-Ричардс подписал соглашение с "Коринтиансом".

Подробности трансфера 30-летнего турецкого форварда пока неизвестны.

ВИДЕО - здесь
Теги: Коринтианс
Сегодня, 12:59
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