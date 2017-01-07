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Сердар Таски: слухи о моем переходе - это неправда, я отправлюсь на сбор со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Сердар Таски прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Трабзонспор".

"Информация в СМИ - это слухи. Я ездил лечить колено в Германию, а разговоров было, что я якобы был даже в Стамбуле, но это неправда. Скоро я отправлюсь на сбор со "Спартаком", с которым у меня контракт еще на полтора года, Я всем доволен в "Спартаке".

Мне приходят предложения от турецких, немецких и испанских клубов, но это происходит постоянно и является нормальным процессом. Сейчас я сосредоточен на второй половине сезона РФПЛ", - передает слова Таски Ajansspor.
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 13:11
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№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:22) #
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Цитата: trent
ну и хорошо...

я бы так не сказал.. нужен центральный защитник нормальный, а не Таски с Боккетти..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
я отправлюсь на сбор со "Спартаком", с которым у меня контракт еще на полтора года, Я всем доволен в "Спартаке".


а там и завязывать пора с футболом будет.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№2 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
90 процентов информации на этом сайте - бред сивой кобылы из конюшни...
Регистрация: 10.01.2014
№1 Написал: trent (Сегодня, 13:19) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ну и хорошо...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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