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Агент: конкретных предложений по Тигиеву пока не поступало

"Спартак" и другие клубы чемпионата России интересуются защитником "Анжи" Георгием Тигиевым, однако конкретных предложений пока не поступало, заявил агент 21-летнего игрока Геннадий Голубин.

"На данный момент конкретных предложений нет. Он остается игроком "Анжи" и полетит с командой на сбор. Вы сами видите, что Георгий привлекается в сборную и, конечно, интерес к нему проявляется. Из-за рубежа интереса нет, но в России он интересен не только "Спартаку", но и другим клубам", - прокомментировал ситуацию Голубин.

На вопрос, покинет ли Тигиев "Анжи" в зимнее трансферное окно, он ответил: "Сейчас рано о чем-либо говорить, но, повторюсь, конкретных предложений пока нет. Думаю, учитывая сложившуюся ситуацию, клуб не станет удерживать Георгия".

ТАСС
Теги: Анжи
Сегодня, 13:34
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