Жозе Моуринью хочет пригласить Патриса Эвра в "МЮ" в качестве тренера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов пригласить в тренерский штаб манкунианцев защитника "Ювентуса" Патриса Эвра, информирует The Sun.



35-летний француз выступал за "красных дьяволов" с 2006 по 2014 год.