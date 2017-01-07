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Жозе Моуринью хочет пригласить Патриса Эвра в "МЮ" в качестве тренера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов пригласить в тренерский штаб манкунианцев защитника "Ювентуса" Патриса Эвра, информирует The Sun.

35-летний француз выступал за "красных дьяволов" с 2006 по 2014 год.
Теги: Эвра Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:37
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