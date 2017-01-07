СМИ: Федор Смолов обойдется "Боруссии" в 10 млн евро

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов находится на "карандаше" у дортмундской "Боруссии", передает Bild. Сообщается, что лучший игрок России 2016 года обойдется немцам в € 10 млн.



"Боруссия" ищет замену Адриану Рамосу, у которого есть выгодные предложения из Китая, а еще один форвард Пьер-Эмерик Обамейянг в январе будет выступать за сборную Габона на Кубке Африки.