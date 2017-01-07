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СМИ: Федор Смолов обойдется "Боруссии" в 10 млн евро

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов находится на "карандаше" у дортмундской "Боруссии", передает Bild. Сообщается, что лучший игрок России 2016 года обойдется немцам в € 10 млн.

"Боруссия" ищет замену Адриану Рамосу, у которого есть выгодные предложения из Китая, а еще один форвард Пьер-Эмерик Обамейянг в январе будет выступать за сборную Габона на Кубке Африки.
Теги: Смолов Боруссия Д Краснодар
Сегодня, 13:58
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9
(1)
№9 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Краснодар»
"Боруссия" ищет замену Адриану Рамосу, у которого есть выгодные предложения из Китая,...О, как!..Так китайцы всех европейских звезд скупят..Ежели Смолов,будет забивать за Боруссию, успехов ему..
Регистрация: 31.10.2013
№8 Написал: Amirovich (Сегодня, 14:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
На месте Галицкого я бы не отдала,плевать что хороший зарубежный клуб.10 млн это просто смешно.


По Зенитовским меркам - да, смешно.

ПО СРАМТАКОВСКИ просто лучше купить форварда негра не забившего не одного гола =)
Регистрация: 28.02.2015
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (1)

а еще один форвард Пьер-Эмерик Обамейянг в январе будет выступать за сборную Габона на Кубке Африки

Глуповатый аргумент, Смолов в отпуске без зимней подготовки, а играть надо немедленно.

Если Галицкий хочет что-то показать в ЛЕ, то уж ежели продавать, то толкьо летом.
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: scikuni (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (1)
online

скептик,
ваш колхозные то че выиграли пятый состав баварии
ТАНЯ ГАЙКА согласен, топ клубом можно стать только тогда когда ты будешь условия игрокам ставить а не они тебе


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№5 Написал: скептик (Сегодня, 14:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
На месте Галицкого я бы не отдала,плевать что хороший зарубежный клуб.10 млн это просто смешно.

Кому смешно ?? Я тоже посмеюсь , если услышу кто такой Смолов на европейском рынке Он что -то выиграл в Европе ? Может он член сборной , которая феерит в футбольном мире ? Или выиграл втихаря ЛЧ ? Ну поведайте мне , несмышленому ?
Регистрация: 26.11.2016
№4 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 14:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
На месте Галицкого я бы не отдала,плевать что хороший зарубежный клуб.10 млн это просто смешно.


По Зенитовским меркам - да, смешно.

По каким таким Зенитовским меркам?
Регистрация: 15.06.2016
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:16) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
На месте Галицкого я бы не отдала,плевать что хороший зарубежный клуб.10 млн это просто смешно.


По Зенитовским меркам - да, смешно.
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 14:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
На месте Галицкого я бы не отдала,плевать что хороший зарубежный клуб.10 млн это просто смешно.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 14:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
адекватно


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
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