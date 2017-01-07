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Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото)

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в первенстве Испании в новых бутсах, которые посвящены его победе в голосовании за награду "Золотой мяч".

Роналду представил новые бутсы в своем Инстаграме.

Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото)
Теги: Роналду
Сегодня, 14:15
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