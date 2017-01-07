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Матч Серии А "Пескара" - "Фиорентина" перенесен из-за снегопада

В связи с обильным снегопадом в регионе Абруццо (Италия) матч 19-го тура чемпионата Италии "Пескара" - "Фиорентина" был перенесён на неопределённый срок, сообщает Football Italia.

Встреча должна была состояться в воскресенье, 8 января, на стадионе "Адриатико", который не оборудован крышей, из-за чего поле оказалось в непригодном состоянии для проведения матча.

Решение приняла специальная группа инспекторов. На встречу уже было продано более 10 тыс. билетов. В связи с погодными условиями футболистам "Пескары" накануне пришлось тренироваться в зале.

Чемпионат
Теги: Пескара Фиорентина
Сегодня, 14:19
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