Матч Серии А "Пескара" - "Фиорентина" перенесен из-за снегопада

В связи с обильным снегопадом в регионе Абруццо (Италия) матч 19-го тура чемпионата Италии "Пескара" - "Фиорентина" был перенесён на неопределённый срок, сообщает Football Italia.Встреча должна была состояться в воскресенье, 8 января, на стадионе "Адриатико", который не оборудован крышей, из-за чего поле оказалось в непригодном состоянии для проведения матча.Решение приняла специальная группа инспекторов. На встречу уже было продано более 10 тыс. билетов. В связи с погодными условиями футболистам "Пескары" накануне пришлось тренироваться в зале.