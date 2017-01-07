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"Краснодар": Смолов - наш игрок, мы не собираемся с ним расставаться

"Краснодар" не намерен расставаться с нападающим Федором Смоловым, но готов рассмотреть предложения других команд, сообщил спортивный директор клуба Алексей Зинин.

"Смолов - наш игрок, мы не собираемся с ним расставаться. Но если поступит предложение, мы будем готовы вместе с футболистом его рассмотреть", - цитирует Зинина ТАСС.

Ранее сообщалось, что дортмундская "Боруссия" готовит предложение по Смолову.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 14:32
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№2 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 14:38) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Видимо,если и будут продавать, то в солидный европейский клуб..
Регистрация: 31.10.2013
№1 Написал: scikuni (Сегодня, 14:36) #
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online

этот зинин похоронит клуб


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
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