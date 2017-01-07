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Александр Григорян: "Анжи" летит на сбор в полном и звездном составе

Все футболисты "Анжи" примут участие в первом сборе, который пройдет в турецкой Анталии, сообщил главный тренер команды Александр Григорян.

"Команда летит на первый сбор фактически в полном составе, за исключением двух игроков - (Берндарда) Бериши и (Джонатана) Менсы, которые покинули команду зимой. Остальные все в полном и звездном составе летят на сбор. Не знаю, откуда появилась информация про 13 игроков, наверное, она взята из каких-то непонятных источников.

Боли, как и другие наши звездные ребята, являются нашей прерогативой. Я еду тренировать команду, которая есть, а кто там кого продаст, купит, кто уйдет - это важный момент, конечно, но тренировать будем всех. Если наши высокооплачиваемые игроки будут пользоваться спросом других команд, значит, по факту сразу будем искать замену", - цитирует специалиста ТАСС.

По словам Григоряна, на первом сборе он отказался от услуг переводчиков: "На первом сборе не вижу в переводчиках необходимости. Игроки являются профессионалами, которые приехали зарабатывать большие деньги. Пусть учатся понимать по-русски хотя бы на бытовом уровне".
Теги: Григорян Анжи
Сегодня, 14:36
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№2 Написал: fd65 (Сегодня, 14:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Российский "звездный " ювентус собрался на сборы)))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ну , наверное..этот состав до лета...
Регистрация: 31.10.2013
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