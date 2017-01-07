Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:37
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
09:58
Валерий Рейнгольд: мне не жалко "Томь", сибирских и уральских команд у нас быть не должно (92)
Валерий Рейнгольд: мне не жалко "Томь", сибирских и уральских команд у нас быть не должно (92)
03:16
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Вчера 23:44
Паулу Фонсека: Тайсон до лета никуда не уйдет
Паулу Фонсека: Тайсон до лета никуда не уйдет
Вчера 23:26
Маттео Дармиан может перейти в "Ювентус"
Маттео Дармиан может перейти в "Ювентус"
Вчера 23:19
Фернандо Льоренте заинтересовал "Челси"
Фернандо Льоренте заинтересовал "Челси"
Вчера 22:35
Гендиректор "СКА-Хабаровска": считаю Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения
Гендиректор "СКА-Хабаровска": считаю Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения
Вчера 22:32
Кейта Бальде не покинет "Лацио" зимой
Кейта Бальде не покинет "Лацио" зимой
Вчера 22:13
"Хаддерсфилд" арендовал у "Челси" полузащитника
"Хаддерсфилд" арендовал у "Челси" полузащитника
Александр Григорян: "Анжи" летит на сбор в полном и звездном составе
Все футболисты "Анжи" примут участие в первом сборе, который пройдет в турецкой Анталии, сообщил главный тренер команды Александр Григорян.
"Команда летит на первый сбор фактически в полном составе, за исключением двух игроков - (Берндарда) Бериши и (Джонатана) Менсы, которые покинули команду зимой. Остальные все в полном и звездном составе летят на сбор. Не знаю, откуда появилась информация про 13 игроков, наверное, она взята из каких-то непонятных источников.
Боли, как и другие наши звездные ребята, являются нашей прерогативой. Я еду тренировать команду, которая есть, а кто там кого продаст, купит, кто уйдет - это важный момент, конечно, но тренировать будем всех. Если наши высокооплачиваемые игроки будут пользоваться спросом других команд, значит, по факту сразу будем искать замену", - цитирует специалиста ТАСС.
По словам Григоряна, на первом сборе он отказался от услуг переводчиков: "На первом сборе не вижу в переводчиках необходимости. Игроки являются профессионалами, которые приехали зарабатывать большие деньги. Пусть учатся понимать по-русски хотя бы на бытовом уровне".
"Команда летит на первый сбор фактически в полном составе, за исключением двух игроков - (Берндарда) Бериши и (Джонатана) Менсы, которые покинули команду зимой. Остальные все в полном и звездном составе летят на сбор. Не знаю, откуда появилась информация про 13 игроков, наверное, она взята из каких-то непонятных источников.
Боли, как и другие наши звездные ребята, являются нашей прерогативой. Я еду тренировать команду, которая есть, а кто там кого продаст, купит, кто уйдет - это важный момент, конечно, но тренировать будем всех. Если наши высокооплачиваемые игроки будут пользоваться спросом других команд, значит, по факту сразу будем искать замену", - цитирует специалиста ТАСС.
По словам Григоряна, на первом сборе он отказался от услуг переводчиков: "На первом сборе не вижу в переводчиках необходимости. Игроки являются профессионалами, которые приехали зарабатывать большие деньги. Пусть учатся понимать по-русски хотя бы на бытовом уровне".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.