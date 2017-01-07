Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:15
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (1)
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (1)
11:37
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
09:58
Валерий Рейнгольд: мне не жалко "Томь", сибирских и уральских команд у нас быть не должно (107)
Валерий Рейнгольд: мне не жалко "Томь", сибирских и уральских команд у нас быть не должно (107)
03:16
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Андрей Лунев: в Петербурге еще толком ничего не видел, только пробки (видео)
Новый вратарь "Зенита" Андрей Лунев поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга и поблагодарил "Уфу", ее сотрудников и болельщиков.
"В Санкт-Петербурге еще толком ничего не видел. Только пробки. Больше, чем в Уфе? Это несравнимо, в Уфе вообще пробок нет.
Благодарен "Уфе" за то, что дала мне шанс проявить себя, поверили в меня. Хочу сказать "спасибо" всем, начиная от уборщиц, охранников и всех администраторов до игроков. Футболистам отдельное спасибо, и спасибо болельщикам.
Эти полтора года в Уфе – один из лучших моментов в моей карьере. Надеюсь, что дальше будет лучше", - сказал Лунев.
"В Санкт-Петербурге еще толком ничего не видел. Только пробки. Больше, чем в Уфе? Это несравнимо, в Уфе вообще пробок нет.
Благодарен "Уфе" за то, что дала мне шанс проявить себя, поверили в меня. Хочу сказать "спасибо" всем, начиная от уборщиц, охранников и всех администраторов до игроков. Футболистам отдельное спасибо, и спасибо болельщикам.
Эти полтора года в Уфе – один из лучших моментов в моей карьере. Надеюсь, что дальше будет лучше", - сказал Лунев.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.