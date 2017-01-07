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Андрей Лунев: в Петербурге еще толком ничего не видел, только пробки (видео)

Новый вратарь "Зенита" Андрей Лунев поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга и поблагодарил "Уфу", ее сотрудников и болельщиков.

"В Санкт-Петербурге еще толком ничего не видел. Только пробки. Больше, чем в Уфе? Это несравнимо, в Уфе вообще пробок нет.

Благодарен "Уфе" за то, что дала мне шанс проявить себя, поверили в меня. Хочу сказать "спасибо" всем, начиная от уборщиц, охранников и всех администраторов до игроков. Футболистам отдельное спасибо, и спасибо болельщикам.

Эти полтора года в Уфе – один из лучших моментов в моей карьере. Надеюсь, что дальше будет лучше", - сказал Лунев.

Теги: Лунев Зенит Уфа
Сегодня, 14:47
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Благоарность - это качество хорошего "правильного" человека. Дерзай, Андрей, всё от тебя...
Регистрация: 24.09.2013
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