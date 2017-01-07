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"Уфа" поедет на первый сбор без трех-четырех игроков "основы"
"Уфа" не планирует брать на зимние тренировочные сборы трёх-четырех игроков команды, рассказал гендиректор клуба Шамиль Газизов.
"На сбор поедет 21 человек, также мы берем двух молодых футболистов из школы "Уфы". Получается, что человека три-четыре не поедут на сбор и будут тренироваться с дублем.
Они будут отцеплены от основной команды и покинут клуб, если найдутся другие варианты", - цитирует Газизова ТАСС.
"На сбор поедет 21 человек, также мы берем двух молодых футболистов из школы "Уфы". Получается, что человека три-четыре не поедут на сбор и будут тренироваться с дублем.
Они будут отцеплены от основной команды и покинут клуб, если найдутся другие варианты", - цитирует Газизова ТАСС.
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