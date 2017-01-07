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Агент: Кришито не намерен уходить из "Зенита"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито не намерен уходить из петербургского клуба. Как сообщил агент итальянца Андреа Д`Амико, главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу доволен им и не хочет его отпускать.

Ранее сообщалось, что интерес к 30-летнему защитнику проявляет французский "Марсель".

"Это какие-то глупые слухи. Мистер Луческу очень доволен им и не намерен отпускать его из команды. Не хочет уходить и сам Доменико", - прокомментировал ситуацию Д`Амико.

ТАСС
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 15:24
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(2)
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 15:32) #
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  •  (2)

Ну правильно,это его клуб..
Регистрация: 15.08.2016
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