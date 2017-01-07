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Валерий Рейнгольд: желаю удачи Семаку в "Уфе", но будет очень тяжело
Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался относительно назначения Сергея Семака наставником "Уфы".
"Хочется пожелать Семаку хороших результатов. Нужно проявлять себя. Многое зависит от резерва и финансовых возможностей. Одно дело – сидеть за спиной главного тренера и валять дурака. Другое дело сама работа главным тренером. Сразу будут требовать результата.
Например, как проявил себя Дмитрий Хохлов в "Кубани". Без работы до сих пор. Под жирным вопросом сейчас будущее Игоря Шалимова и Сергея Кирьякова. Им, как и Семаку, желаю удачи, но будет очень тяжело", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
"Хочется пожелать Семаку хороших результатов. Нужно проявлять себя. Многое зависит от резерва и финансовых возможностей. Одно дело – сидеть за спиной главного тренера и валять дурака. Другое дело сама работа главным тренером. Сразу будут требовать результата.
Например, как проявил себя Дмитрий Хохлов в "Кубани". Без работы до сих пор. Под жирным вопросом сейчас будущее Игоря Шалимова и Сергея Кирьякова. Им, как и Семаку, желаю удачи, но будет очень тяжело", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
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