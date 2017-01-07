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Валерий Рейнгольд: желаю удачи Семаку в "Уфе", но будет очень тяжело

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался относительно назначения Сергея Семака наставником "Уфы".

"Хочется пожелать Семаку хороших результатов. Нужно проявлять себя. Многое зависит от резерва и финансовых возможностей. Одно дело – сидеть за спиной главного тренера и валять дурака. Другое дело сама работа главным тренером. Сразу будут требовать результата.

Например, как проявил себя Дмитрий Хохлов в "Кубани". Без работы до сих пор. Под жирным вопросом сейчас будущее Игоря Шалимова и Сергея Кирьякова. Им, как и Семаку, желаю удачи, но будет очень тяжело", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Семак
Сегодня, 15:51
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№1 Написал: Korvin (Сегодня, 16:23) #
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Болеет за:
«Барселона»
Этот старый еврей уже задолбал своими комментариями!!! Черт зашкваренный!!!
Регистрация: 8.09.2010
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