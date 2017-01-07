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Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Ольгу Бузову обвинили в том, что она "подкатывает" к полузащитнику "Атлетико" Габи
Полузащитник "Атлетико" Габи в своем инстаграме поздравил команду с победой в Кубке Испании над "Лас-Пальмасом" (2:0). Запись привлекла внимание телеведущей Ольги Бузовой, которая поставила лайк и добавила три радостных смайлика, которые могут обозначать то, что Ольга просто поражена его выдающимися способностями.
Запись на официальном аккаунте Габи заполнена комментариями русскоязычных пользователей самого разного содержания.
"Руки прочь от капитана!";
"К кому ты подкатываешь? Он же женат. Тебе же защитник нужен, а не полузащитник".
Напомним, что перед Новым годом Бузова официально развелась с полузащитником московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.
Запись на официальном аккаунте Габи заполнена комментариями русскоязычных пользователей самого разного содержания.
"Руки прочь от капитана!";
"К кому ты подкатываешь? Он же женат. Тебе же защитник нужен, а не полузащитник".
Напомним, что перед Новым годом Бузова официально развелась с полузащитником московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.
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