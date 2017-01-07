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Ольгу Бузову обвинили в том, что она "подкатывает" к полузащитнику "Атлетико" Габи

Полузащитник "Атлетико" Габи в своем инстаграме поздравил команду с победой в Кубке Испании над "Лас-Пальмасом" (2:0). Запись привлекла внимание телеведущей Ольги Бузовой, которая поставила лайк и добавила три радостных смайлика, которые могут обозначать то, что Ольга просто поражена его выдающимися способностями.

Запись на официальном аккаунте Габи заполнена комментариями русскоязычных пользователей самого разного содержания.

"Руки прочь от капитана!";

"К кому ты подкатываешь? Он же женат. Тебе же защитник нужен, а не полузащитник".

Напомним, что перед Новым годом Бузова официально развелась с полузащитником московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

Ольгу Бузову обвинили в том, что она "подкатывает" к полузащитнику "Атлетико" Габи
Теги: Габи Атлетико
Сегодня, 16:03
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№5 Написал: garford (Сегодня, 16:47) #
  • 0
  •  (0)

Затрепыхалась, включила свой курий мозг, бабла Тарасовского больше нет, теперь в поисках нового спонсора.
Регистрация: 5.07.2016
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Пусть по гольфистам пробежится, футболисты уже в курсе, кто есть Бузова.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: скальп (Сегодня, 16:26) #
  • -1
  •  (3)

профурсетка куриная
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (0)

А кто это?Ну,не Габи,конечно...
Регистрация: 11.08.2008
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Почему новость не жирным?А?
Регистрация: 23.08.2016
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