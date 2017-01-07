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Анатолий Бышовец: Смолову придется нелегко в "Боруссии"
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец отметил, что возможный переход нападающего "Краснодара" Федора Смолова в дортмундскую "Боруссию" является вызовом для российского форварда.
"У Смолова есть опыт игры за рубежом: он уже выступал в Голландии. Интерес "Боруссии", прежде всего, - вызов для Федора. В немецком клубе много достойных игроков. Смолову придется нелегко. Конкуренция будет высокой. Нужно хорошенько подумать, прежде чем принимать такое решение. Ему предстоит еще побороться за место в основном составе. Что касается "Краснодара", мы видели, что без Смолова они испытывали определенные проблемы. Только после возвращения Федора в состав, атака стала намного мобильнее. Многое будет зависеть от самого Смолова и от того, насколько он чувствует в себе уверенность, чтобы уехать", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
"У Смолова есть опыт игры за рубежом: он уже выступал в Голландии. Интерес "Боруссии", прежде всего, - вызов для Федора. В немецком клубе много достойных игроков. Смолову придется нелегко. Конкуренция будет высокой. Нужно хорошенько подумать, прежде чем принимать такое решение. Ему предстоит еще побороться за место в основном составе. Что касается "Краснодара", мы видели, что без Смолова они испытывали определенные проблемы. Только после возвращения Федора в состав, атака стала намного мобильнее. Многое будет зависеть от самого Смолова и от того, насколько он чувствует в себе уверенность, чтобы уехать", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
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