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"Спартак" интересуется Алексеем Козловым

В качестве усиления позиции крайнего защитника "Спартак" рассматривает кандидатуру игрока столичного "Динамо" Алексея Козлова, утверждает "Спорт-Экспресс".

В текущем первенстве ФНЛ футболист провел 7 матчей, пропустив начало сезона из-за восстановления после травмы.
Теги: Козлов Динамо Спартак Трансферы
Сегодня, 16:43
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